Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Окупанти скинули авіабомбу у Волноваському районі: постраждала людина та пошкоджено будинок

15 листопада 2024, 11:47

Окупанти скинули авіабомбу у Волноваському районі: постраждала людина та пошкоджено будинок

Російська армія минулої доби, 15 листопада, обстріляла село Шевченка Волноваського району Донецької області. Постраждав один місцевий мешканець, пошкоджено житловий будинок. Про це повідомили у пресслужбі Великоновосілківської селищної військової адміністрації.

«Відбувся авіаудар керованою авіабомбою «ФАБ-250» з модулем УМПК по селу Шевченко Волноваського району», — йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілу одна людина поранена, також пошкоджено приватний будинок. 

Раніше ми писали, що 14 листопада російська армія атакувала цивільне авто за допомогою дрону у Покровській громаді Донецької області. Відомо, що постраждав чоловік, також пошкоджено машину.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Донецька область
Події
Війна

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
12:05
На окупованій території Запорізької області погрожують «тяжкими наслідками» за відмову від паспорта РФ
11:01
Стадіон «Сталь» в окупованому Алчевську перетворився на занедбану зону
23:34
Головне за день: Військові РФ розстріляли жінку та родину. Обстріл Слов'янська та Горлівки
19:31
До Маріуполя повернулися близько 30% жителів, які виїхали на початку війни — Бойченко
16:18
Телеведучу з Маріуполя підозрюють у колабораціонізмі за пропаганду в окупації
15:38
У Маріуполі хочуть звести 50-метровий монумент російським окупантам: створити пам'ятник доручив Путін
15:30
Окупована Горлівка зазнала обстрілу: багато постраждалих (оновлено)
14:30
Мігрантів змушують підписувати контракти з армією Росії на окупованих територіях України — ЦНС
14:10
У Луганську збудують полігон для дітей та підлітків: в ОВА розповіли, чому їх навчатимуть окупанти
12:32
В окупованому Криму обвалився міст: по ньому проїжджала вантажівка з морквою
12:20
У «ДНР» понад 19 тисяч абонентів залишаються без світла
10:59
На фронті загинув російський полковник, причетний до вбивства окупантів
10:35
Двоє людей загинули і восьмеро поранені на Донеччині за добу через російські обстріли
09:08
Військові РФ прорвалися у Куп'янськ і висадили десант — DeepState
06:40
Російські війська окупували Іллінку — DeepState
23:00
Головне за день: У Севастополі ліквідовано військового РФ. Окупанти просуваються у Торецьку
22:55
У «ДНР» поки не знають, де розселяти людей із зруйнованих міст Донеччини
19:30
«Новини Донбасу» — у мобільному браузері Ceno: Тепер нас можна читати в окупації без VPN
16:25
«Ситуація не райдужна»: В окупованій Горлівці без світла залишилося 60 тисяч людей
14:33
Російські війська зайшли до центру Торецька Донецької області — BILD
усі новини
12:18
Українська армія вибила війська РФ з позицій на Покровському напрямку: у ЗСУ показали відео
12:17
Експерти назвали аеропорт в Україні, який можна відкрити першим
12:05
На окупованій території Запорізької області погрожують «тяжкими наслідками» за відмову від паспорта РФ
11:47
Окупанти скинули авіабомбу у Волноваському районі: постраждала людина та пошкоджено будинок
11:35
США щотижня відправлятимуть Україні зброю до інавгурації Трампа — Пентагон
11:28
СБУ затримала підполковника ЗСУ та командира підрозділу ССО: він виявився «кротом» військової розвідки РФ
11:01
Стадіон «Сталь» в окупованому Алчевську перетворився на занедбану зону
10:53
У застосунку «Армія+» запрацювала функція подачі рапорту на зміну місця служби в ЗСУ. Що потрібно знати військовим
10:48
Внаслідок вчорашньої атаки по Бєлгороду поранено 6 військовослужбовців РФ
10:40
Армія РФ обстріляла Донеччину за добу 15 разів, пошкоджено будинки
10:25
Загін російських штурмовиків потрапив під атаку дронів на Покровському напрямку
09:59
У Покровській громаді російський дрон атакував авто: постраждав чоловік
09:30
Колишній керівник Курської області визнав факти мародерства з боку російських військових
09:15
ППО України збила ракету та 25 з 29 російських БпЛА
09:07
На Донеччині війська РФ знову окупували село, яке ЗСУ звільнили під час контрнаступу 2023 року – DeepState
08:56
Трамп закликав Росію та Україну негайно припинити війну
08:15
Через російський обстріл троє мирних жителів Донеччини були поранені
07:55
Росія за добу втратила 1520 військових і 11 танків
07:30
БпЛА атакували Краснодарський край: Міноборони РФ заявило про 36 збитих безпілотників
06:58
Росія підняла стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, зберігається ракетна загроза
усі новини
ВІДЕО
Штурм позицій ЗС РФ на Покровському напрямі. Фото: кадр із відео Українська армія вибила війська РФ з позицій на Покровському напрямку: у ЗСУ показали відео
15 листопада, 12:18
Затриманий підполковник ЗСУ та командир підрозділу ССО. Фото: СБУ СБУ затримала підполковника ЗСУ та командира підрозділу ССО: він виявився «кротом» військової розвідки РФ
15 листопада, 11:28
Загін ЗС РФ потрапив під атаку дронів на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео Загін російських штурмовиків потрапив під атаку дронів на Покровському напрямку
15 листопада, 10:25
Міноборони РФ заявило про збиття 36 БпЛА. Фото: кадр із відео БпЛА атакували Краснодарський край: Міноборони РФ заявило про 36 збитих безпілотників
15 листопада, 07:30
Залізобетонний міст обвалився в окупованому Криму. Фото: Baza В окупованому Криму обвалився міст: по ньому проїжджала вантажівка з морквою
14 листопада, 12:32
БМП Bradley наїхав на дві міни біля Новогродівки. Фото: кадр із відео Екіпаж БМП Bradley вижив після підриву на двох мінах
14 листопада, 12:25
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір