Окупанти скинули авіабомбу у Волноваському районі: постраждала людина та пошкоджено будинок

Російська армія минулої доби, 15 листопада, обстріляла село Шевченка Волноваського району Донецької області. Постраждав один місцевий мешканець, пошкоджено житловий будинок. Про це повідомили у пресслужбі Великоновосілківської селищної військової адміністрації.



«Відбувся авіаудар керованою авіабомбою «ФАБ-250» з модулем УМПК по селу Шевченко Волноваського району», — йдеться у повідомленні.



Внаслідок обстрілу одна людина поранена, також пошкоджено приватний будинок.



Раніше ми писали, що 14 листопада російська армія атакувала цивільне авто за допомогою дрону у Покровській громаді Донецької області. Відомо, що постраждав чоловік, також пошкоджено машину.