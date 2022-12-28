На Донеччині ремонтують важливу трасу та прокладають об'їзди біля зруйнованих мостів

Донецька область. Фото: Укравтодор

У Донецькій області проводять ремонтні роботи на дорозі, що веде з Покровська до Бахмута. Про це повідомив заступник очільника Офісу президента України Кирило Тимошенко.



«Ця робота вкрай необхідна, якісне покриття — це можливість для цивільних і військових доїхати до лікарні, евакуюватися, довезти гуманітарну допомогу. Також фахівці прокладають об'їзди біля зруйнованих мостів, щоб скоротити шлях», — зазначив Тимошенко.



Він наголосив, що з міркувань безпеки ділянку, де саме триває ремонт, не називають, а всі роботи проводять у координації з військовими.

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