На Донетчине ремонтируют важную трассу и прокладывают объезды возле разрушенных мостов

Донецкая область. Фото: Укравтодор

В Донецкой области проводятся ремонтные работы на дороге, ведущей из Покровска в Бахмут. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.



«Эта работа крайне необходима, качественное покрытие — это возможность для гражданских и военных доехать до больницы, эвакуироваться, довезти гуманитарную помощь. Также специалисты прокладывают объезды возле разрушенных мостов, чтобы сократить путь», — отметил Тимошенко.



Он подчеркнул, что из соображений безопасности участок, где именно идет ремонт, не называют, а все работы проводят в координации с военными.

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