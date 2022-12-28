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Начальник ГУР МОУ Кирило Буданов відвідав Бахмут

28 грудня 2022, 12:29

Начальник ГУР МОУ Кирило Буданов відвідав Бахмут

Начальник ГУР МОУ Кирило Буданов відвідав Бахмут. Фото: ГУР МО України Начальник ГУР МОУ Кирило Буданов відвідав Бахмут. Фото: ГУР МО України

Начальник ГУР МО України Кирило Буданов відвідав передові позиції українських Сил оборони в обстрілюваному армією РФ Бахмуті Донецької області. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що генерал-майор Буданов побував на позиціях, де працюють розвідники. Він заслухав доповіді командирів підрозділів ГУР МО України, визначив завдання та нагородив військових, які особливо відзначилися під час знищення окупантів.

20 грудня, нагадаємо, Бахмут відвідав президент України Володимир Зеленський. Він нагородив військових, а також главі держави вручили український прапор для передачі партнерам.

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