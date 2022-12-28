Армія РФ обстріляла Авдіївку, Бахмут і Велику Новосілку з «Градів» та артилерії

Російські війська за минулу добу десять разів вдарили по території Донецької області. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що через обстріл є поранені мирні жителі.



Окупанти обстріляли Авдіївку, Бахмут та Велику Новосілку з «Градів» та артилерії. За добу армією РФ знищено та пошкоджено 11 житлових будинків у регіоні.

Шість разів армія Росії вдарила по Авдіївці, у місті зруйновано снарядами армії РФ близько 10 приватних будинків. У Бахмуті окупанти вдарили по багатоквартирному будинку.

Поліція задокументувала військові злочини військ РФ і спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.



Також повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 84 особи, з початку обов'язкової евакуації – понад 33 867 осіб, серед них 5041 – діти, 1979 – люди з інвалідністю.

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