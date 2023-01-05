Армія РФ переміщує по Маріуполю системи ППО — С-300 і БУК

Армія РФ возить окупованим Маріуполем системи ППО — С-300 і БУК. Фото: Петро Андрющенко

Третій день поспіль спостерігається переміщення систем ППО в окупованому Маріуполі, озброєння йде з боку Бердянська та Мангуша. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.



За його словами, системи С-300 та БУК везуть через центр міста у бік виїзду на Донецьк. Андрющенко каже, що окупанти підсилюють цим озброєнням Мангуш, Нікольське та Волноваху, Донецьк та Новоазовськ.



Також він розповів, що армія РФ перекидає війська на напрямок Бердянськ та Мелітополь на північ Донецької області.



«Маріупольський район. Раптове посилення режиму. Встановлено мобільний блок-пост в районі с. Юр’ївка (місце найбільшого розміщення окупантів). Автівки зупиняються суцільним порядоком, при перевірці документів, авто та телефоні пасажирів тримають на прицілі, неподалік на даху зупинки громадського транспорту перевірки супроводжує снайпер», - написав Андрющенко.

Дивіться щоденний випуск «Новин Донбасу» про ситуацію на Сході України та по всій країні.