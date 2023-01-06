Обстріл Херсона: загинула людина, пошкоджено об'єкти інфраструктури

Російські окупанти за добу обстріляли житловий район Херсона, є загиблий та пошкодження, зокрема й об'єктів інфраструктури. Про це повідомила прес-служба Херсонської міськради.



«Ситуація у Херсоні станом на 5 січня. Окупанти обстріляли житловий район Херсона. Окупаційні війська продовжують завдавати ударів по інфраструктурним об'єктам», - йдеться у повідомленні.



Зокрема, один із снарядів потрапив у пожежну частину – частково зруйновано будівлю, пошкоджено техніку. Ще один із снарядів потрапив до приватного будинку. Внаслідок цього загинув молодий чоловік, який знаходився у дворі офісу, розташованого в цьому будинку.