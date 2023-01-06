Обстрел Херсона: погиб человек, повреждены объекты инфраструктуры

Российские оккупанты за сутки обстреляли жилой район Херсона, есть погибший и повреждения, в том числе и объектов инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба Херсонского горсовета.



«Ситуация в Херсоне по состоянию на 5 января. Оккупанты обстреляли жилой район Херсона. Оккупационные войска продолжают наносить удары по инфраструктурным объектам», - сказано в сообщении.



В частности, один из снарядов попал в пожарную часть - частично разрушено здание, повреждена техника. Еще один из снарядов попал в частный дом. В результате погиб молодой мужчина, находившийся во дворе офиса, расположенного в этом доме.