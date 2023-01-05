У Мінсоцполітики повідомили, скільки в Україні переселенців

В Україні обліковано майже 4,9 мільйона внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомляє Мінсоцполітики.



Із загальної кількості переселенців понад 3,5 мільйона осіб перемістилися після 24 лютого 2022 року.



«Понад 1,8 мільйона громадян отримали допомогу на проживання ВПО. Загалом у 2022 році держбюджетом було передбачено понад 57 мільярдів гривень для здійснення таких виплат», — зазначили у відомстві.



Там додали, що минулого року було запроваджено послуги для ВПО в застосунку «Дія»:

реєстрація ВПО онлайн;

зміна адреси реєстрації ВПО;

зняття з обліку ВПО.

«Понад 1,4 мільйона осіб скористалися цифровим сервісом із подання заяви на допомогу на проживання ВПО», — уточнили в Мінсоцполітики.