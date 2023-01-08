Соледар і Бахмут «тримаються» — туди перекинуть додаткові сили, заявив Зеленський

Соледар і Бахмут «тримаються», незважаючи на атаки російських військ, заявив президент Володимир Зеленський.



«Бахмут тримається незважаючи ні на що. І хоча більшість міста зруйнована російськими ударами, наші воїни відбивають постійні спроби наступів. Соледар тримається. Хоча там ще більше руйнувань і дуже важко... Немає такого клаптика землі у цих двох міст, на якому не віддав своє життя окупант за шалені ідеї господарів російського режиму»,— сказав президент у відеозверненні.



За словами Зеленського, «сьогодні командувач напрямком генерал Сирський об'їхав війська, що обороняються на підступах до Бахмута і Соледара».



«Він відмітив бійців нагородами за стійкість. На місці організовував кроки, які необхідні для зміцнення нашої оборони. Зокрема, перекидання додаткових підрозділів і посилення вогню за окупантами», — підкреслив глава держави.