Соледар практично зруйнований, але там залишаються місцеві жителі — ЗСУ

Місто Соледар на Донеччині практично зруйноване, проте там ще є місцеві жителі. Про це розповів речник Східного угрупування ЗСУ Сергій Черевий, передає «Радіо Свобода».



«Є частина людей, хоч ОВА, всі соціальні служби максимально закликали людей залишити зону бойових дій, організовували конвої, щоб це зробити. Однак є частина людей, особливо старшого покоління, які мають великий страх змін, залишити своє житло, переїхати в іншу незнайому місцевість. З ними проводиться робота, проте не завжди погоджуються», — сказав він.



Череватий зазначив, що Соледар уже давно є однією з найбільших гарячих точок цієї ділянки фронту.



«Зараз їм просто вдалося сконцентрувати там більше своїх підрозділів і системніше тиснути на нашу оборону, що вимагає від нас відповідних рішень», — пояснив представник Східного угруповання.



Він розповів, що за добу в цьому регіоні сталося 43 бойові зіткнення. Череватий назвав ситуацію важкою, але контрольованою Збройними силами України.

У ЗСУ повідомили, що 8 січня командирам ЗСУ, які перебували в Соледарі, виділили підкріплення.