Трамп закликав Росію та Україну негайно припинити війну

Новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп переконаний, що війна між Україною та Росією має негайно припинитися. Про це пише CNN.

За словами республіканця, коли він займе своє місце в Білому домі, то обов'язково зосередиться на питанні закінчення протистояння між двома країнами, адже воно призвело до колосальної кількості жертв.

«Ми дуже старанно працюватимемо з Росією та Україною. Це має припинитися. Росія та Україна мають зупинитися», — заявив Дональд Трамп.

Серед жертв, як додав політик, є як солдати, так і мирні жителі, які мешкають у своїх будинках. Вашингтон працюватиме над тим, щоб закінчити війну.

Окремо новообраний американський президент вирішив похвалитися, що після виборів республіканці буквально «захопили» Білий дім, Палату представників і Сенат. Для політика це було важливо, адже у 2016 році його регулярно звинувачували у тому, що не більшість людей хотіли бачити його у Білому домі.

«У мій перший термін вони говорили "він виграв вибори", але за цим завжди було "він не виграв народне голосування". Тепер ніхто не може так казати про нас», — підкреслив Дональд Трамп.

Раніше повідомлялося, що Україна обмірковує прискорений графік переговорів із Російською Федерацією щодо припинення вогню. Такий переговорний план просуває нещодавно обраний на пост президента США Дональд Трамп.