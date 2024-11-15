Через російський обстріл троє мирних жителів Донеччини були поранені

Росіяни поранили трьох мешканців Донеччини. Фото: Філашкін

Минулої доби, 14 листопада, російська окупаційна армія поранила трьох жителів Донеччини. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Росіяни поранили трьох мешканців у Щербинівці, Вовковому та Шевченковому», — написав у телеграм голова Донецької ОВА.



Загальна кількість жертв росіян на Донеччині без урахування Маріуполя і Волновахи вже склала 2869 осіб убитими та 6416 — пораненими.



Раніше на Донеччині затвердили примусову евакуацію мешканців Великоновосілківської громади з дітьми.



Нагадаємо, солдати російської армії пострілом убили жінку у селі Терни Лиманської громади Донецької області.