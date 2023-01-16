Дефіцит в українській енергосистемі суттєво зріс — «Укренерго»

В Україні триває відновлення енергосистеми після дванадцятого масованого ракетного удару окупантів 14 січня. Про це повідомили в «Укренерго».

«Дефіцит в енергосистемі суттєво зріс. Це пов’язано з зменшенням виробництва електроенергії через ракетні обстріли електростанцій. Також на це накладається збільшення споживання, пов’язане з початком робочого тижня», - розповіли в компанії.

Зазначається, що до обленерго було доведено зменшені ліміти споживання на добу, але через їх перевищення вже з 10 години ранку введено аварійні відключення у п'яти областях України. В «Укренерго» припускають, що можливе застосування аварійних відключень і в інших регіонах.

«Ситуацію ускладнюють погодні умови (рвучкий вітер, обледеніння проводів), в центральному регіоні є відключення через пошкодження у розподільчих електромережах», - про це йдеться у повідомленні.

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