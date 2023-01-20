У Москві на дахах будинків розміщують системи ППО

ППО на будівлі Міноборони РФ у Москві. Фото: соцсмережі

У Москві у РФ на дахах будинків почали розміщувати системи протиповітряної оборони — зенітні ракетно-гарматні комплекси «Панцир-С1». Відповідні фото та відео публікують очевидці в соцмережах.



Зокрема, одна з систем ППО розміщена на будівлі Міноборони Росії на Фрунзенській набережній, інша — на даху бізнес-центру в Тетеренському провулку поруч із метро «Таганська».



Кореспондент «Новой газеты Европа» підтвердив, що також бачив об'єкти, схожі на ППО, на цих будівлях у Москві.



Ще один комплекс ППО зняли ще 6 січня поруч із селищем Заріччя Одинцовського міського округу Москви. Резиденція президента РФ Володимира Путіна в Ново-Огарьово розташована за десять кілометрів від місця розміщення установки.

Загалом відомо вже про щонайменше п'ять установок ППО, розміщених на дахах будівель і вільних майданчиках у Москві, з урахуванням Заріччя.



«Панцир-С1» — російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс наземного та морського базування. Призначений для захисту від літаків, крилатих ракет, безпілотників тощо.



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