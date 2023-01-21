На Донеччині троє людей підірвалися на мінах, залишених окупантами. Про це повідомляє ГУ Нацполіції у Донецькій області.



«Через підрив на ворожих мінах останніми днями постраждали троє мешканців деокупованих населених пунктів Донеччини. Двоє з них не вижили», — зазначили у відомстві.



Там також закликали громадян уникати відвідування лісосмуг, районів, де вели активні бойові дії тощо.



«Розмінування триває», — заявили в поліції.

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