Зеленський та Гроссі домовилися про посилення безпеки ядерної інфраструктури

Президент України Володимир Зеленський та генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі провели зустріч у Києві, на якій було досягнуто домовленостей про продовження взаємодії щодо посилення ядерної безпеки атомних об'єктів України на тлі бойових дій. Про це повідомляється на сайті Офісу президента 19 січня.



Зеленський наголосив на неприпустимості продовження обстрілів об'єктів атомної енергетики України російськими військами. У зв'язку з цим він привітав розміщення інспекторів агенції на українських атомних електростанціях.



«Знаю, що наші команди працюють над посиленням безпеки ядерної інфраструктури. Дякую за позитивне рішення щодо розміщення інспекторів на наших атомних електростанціях. Це дуже важливо» — сказав президент України.



Також Зеленський висловив сподівання, що такі місії МАГАТЕ допоможуть припинити обстріл українських АЕС з боку Росії.



Президент України наголосив на важливості зусиль генерального директора МАГАТЕ, спрямованих на роз'яснення країнам – членам агентства порушень норм ядерної безпеки з боку Росії та доведення до світової спільноти необхідності якнайшвидшого звільнення Запорізької АЕС. За його словами, присутність інспекторів МАГАТЕ на ЗАЕС потрібна — Україна робить все можливе для забезпечення їхньої безпеки.



Зеленський висловив упевненість у тому, що станцію необхідно демілітаризувати, на її території не має бути жодного представника країни-агресора. Президент наголосив, що Україна продовжить обговорення цього питання виключно з МАГАТЕ.

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявляє, що є просування у питанні забезпечення зони безпеки навколо Запорізької АЕС. Також він розповів, що МАГАТЕ запустило постійну місію на Чорнобильській атомній електростанції.



16 січня Гроссі повідомив про старт розширення місії агентства в Україні.