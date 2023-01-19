Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ Соледар

Зеленський та Гроссі домовилися про посилення безпеки ядерної інфраструктури

19 січня 2023, 21:40

Зеленський та Гроссі домовилися про посилення безпеки ядерної інфраструктури

Президент України Володимир Зеленський та генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі провели зустріч у Києві, на якій було досягнуто домовленостей про продовження взаємодії щодо посилення ядерної безпеки атомних об'єктів України на тлі бойових дій. Про це повідомляється на сайті Офісу президента 19 січня.

Зеленський наголосив на неприпустимості продовження обстрілів об'єктів атомної енергетики України російськими військами. У зв'язку з цим він привітав розміщення інспекторів агенції на українських атомних електростанціях.

«Знаю, що наші команди працюють над посиленням безпеки ядерної інфраструктури. Дякую за позитивне рішення щодо розміщення інспекторів на наших атомних електростанціях. Це дуже важливо» сказав президент України.

Також Зеленський висловив сподівання, що такі місії МАГАТЕ допоможуть припинити обстріл українських АЕС з боку Росії.

Президент України наголосив на важливості зусиль генерального директора МАГАТЕ, спрямованих на роз'яснення країнам – членам агентства порушень норм ядерної безпеки з боку Росії та доведення до світової спільноти необхідності якнайшвидшого звільнення Запорізької АЕС. За його словами, присутність інспекторів МАГАТЕ на ЗАЕС потрібна — Україна робить все можливе для забезпечення їхньої безпеки.

Зеленський висловив упевненість у тому, що станцію необхідно демілітаризувати, на її території не має бути жодного представника країни-агресора. Президент наголосив, що Україна продовжить обговорення цього питання виключно з МАГАТЕ.

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявляє, що є просування у питанні забезпечення зони безпеки навколо Запорізької АЕС. Також він розповів, що МАГАТЕ запустило постійну місію на Чорнобильській атомній електростанції.

16 січня Гроссі повідомив про старт розширення місії агентства в Україні.

Ще за темою

Люди
Володимир Зеленський Рафаель Гроссі
Організації
АЕС МАГАТЕ ЗАЕС

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
18:30
«Зеки Пригожина»: У Росії роблять героїв із найманців «ЧВК Вагнера» ►
16:18
«ДНР»: Пушилін призначив нового «міністра юстиції»
15:25
На ТОТ України РФ планує «націоналізувати» майно українців — Міноборони
12:06
Пригожин знайшов «шпигунів-диверсантів» у морзі Луганська
11:48
Господар «ПВК Вагнера» заявив про захоплення села під Бахмутом. При цьому Генштаб ЗСУ повідомляв про відбиття атаки
11:03
«ЛНР»: В'їзд до Лисичанська здійснюється лише після перевірки особистих документів
10:00
Колони російської техніки, що прямують до Донецька, об'їжджають Маріуполь — мерія міста
09:59
«ДНР» ухвалила бюджет у 285 мільйонів доларів
09:51
«ЛНР»: У Золотому-4 чоловік підірвався на міні
00:36
Головні події в окупації 18 січня
18:00
Донецьк і не тільки: У «ДНР» назвали міста, де найбільші проблеми з опаленням
16:23
У Росії заарештували молодшого сержанта у справі про дезертирство з Луганщини
13:54
У «ДНР» заявили, що вивезли із Соледара близько 500 осіб
13:01
Пушилін заявив, що в Соледарі взято в полон іноземців, які воювали за ЗСУ
11:19
«ДНР»: У Горлівці поранено жінку
Всі новини
21:40
Зеленський та Гроссі домовилися про посилення безпеки ядерної інфраструктури
20:49
Скаржитися марно — ДТЕК не відключає світло «на вимогу»
20:02
У «ДНР» не вірять у слова Вучича про невизнання
19:00
Ситуація з подачею електрики суттєво покращиться лише у квітні
18:30
«Зеки Пригожина»: У Росії роблять героїв із найманців «ЧВК Вагнера» ►
18:03
Шукають дезертирів — Гайдай про закриття Сєвєродонецька росіянами
17:58
Великобританія передасть Україні 600 ракет Brimstone, Данія віддасть ЗСУ 19 гаубиць Caesar
17:57
Глава МЗС Ірану: Ми не визнаємо відділення Криму, Луганської та Донецької областей від України
16:47
Окупанти вдарили по житловому кварталу в Херсоні: В ОВА показали наслідки
16:24
Ракетний удар військ РФ по багатоповерхівці Дніпра вбив 46 осіб
16:18
«ДНР»: Пушилін призначив нового «міністра юстиції»
15:44
Виїзд дитини за кордон: Правозахисники пояснили, чи потрібен дозвіл від батьків
15:25
На ТОТ України РФ планує «націоналізувати» майно українців — Міноборони
15:21
На Херсонщині відновили ще один міст через Інгулець
15:09
У МЗС України дякують Європарламенту за резолюцію про спецтрибунал для керівництва РФ
Всі новини
ВІДЕО
«Зеки Пригожина»: У Росії роблять героїв із найманців «ЧВК Вагнера» ► «Зеки Пригожина»: У Росії роблять героїв із найманців «ЧВК Вагнера» ►
19 січня, 18:30
Момент обстрела Бахмута. Скриншот: Al Jazeera Удар окупантів по житловій багатоповерхівці в Бахмуті зафіксувала камера
19 січня, 08:46
Місце падіння вертольота в Броварах. Фото: Національна поліція У Броварах впав вертоліт поряд із дитсадком: загинули 17 людей, включаючи керівництво МВС
18 січня, 16:30

«Новини Донбасу» © 2023, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама