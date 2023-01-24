Звільнено заступника генпрокурора Симоненка. Раніше стало відомо про його відпустку за кордоном

Олексія Симоненка звільнено з посади заступника генерального прокурора за власним бажанням. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.



«Генеральний прокурор Андрій Костін підписав наказ про звільнення за власним бажанням з адміністративної посади заступника генерального прокурора Олексія Симоненка», — зазначається у повідомленні відомства.



ЗМІ з'ясували, що на Новий рік Симоненко їздив у відпустку за кордон, незважаючи на військовий стан і пряму заборону президента Володимира Зеленського.



За словами журналіста Михайла Ткача, свою 10-денну відпустку Симоненко провів в іспанській Марбельї, про що свідчить фото, оприлюднене його дружиною в Instagram.



Симоненко виїхав з України 30 грудня через пункт пропуску Краковець і повернувся до країни 8 січня. Через кордон в обох випадках його віз Mercedes, зареєстрований на компанію дружину львівського бізнесмена та депутата облради Григорія Козловського.

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