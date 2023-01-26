Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ Соледар

У ПАРЄ обурені злочинами РФ в Україні, особливо роллю «вагнерівців»

26 січня 2023, 21:08

У ПАРЄ обурені злочинами РФ в Україні, особливо роллю «вагнерівців»

Парламентська асамблея Ради Європи обурена звірствами та злочинами, скоєними в Україні російськими військовими, особливо найманцями приватної військової компанії «Вагнера». Про це йдеться у резолюції, прийнятій ПАРЄ 26 січня.

«Асамблея обурена численними повідомленнями про звірства, грубі порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права, вчинені російськими військами або пов'язаними з ними озброєними групами, і особливо жахливою роллю "Групи Вагнера" під час бойових дій або на тимчасово окупованих ними територіях під час війни», – йдеться у документі.

Читайте также:

США вводять санкції проти російських юридичних та фізосіб, пов'язаних із ПВК «Вагнера»

У ПАРЄ зазначили, що деякі з цих злочинів можуть навіть кваліфікуватися як злочини проти людяності, як частина широкомасштабного або систематичного нападу на громадянське населення в Україні.

ПАРЄ закликала міжнародне співтовариство «послати чіткий сигнал про те, що винні у військових злочинах та злочинах проти людяності будуть притягнуті до відповідальності і що безкарність за такі злочини є неприйнятною».

«Це однаково стосується як рядових виконавців, так і тих, хто несе відповідальність за злочини на рівні командування», – йдеться у резолюції.

Водночас ПАРЄ закликала українську владу приділити особливу увагу активізації відповідних процедур «для збору інформації та безпечного повернення примусово переміщених українських дітей із РФ та окупованих територій».

На даний момент українські правоохоронці зареєстрували понад 62,2 тисячі злочинів агресії та військових злочинів.

Ще за темою

Організації
ПВК «Вагнера» ПАРЄ
Інше
військові злочини

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
20:42
ЗСУ перевіряють інформацію про те, що білоруські військові заїхали до Кирилівки
16:53
Медики 73 лікарень в окупації отримують українську зарплату — МОЗ
16:24
Окупанти в Маріуполі перестали платити пенсії людям без паспорта РФ
12:25
Через посилення бойових дій у Донецьку побільшало бродячих собак
11:50
У Кремінній та Рубіжному через вибухи постраждали десятки окупантів — Луганська ОВА
10:35
«ДНР»: У Донецьку вранці через обстріл поранено жінку та дитину
23:00
Головні події в окупації 25 січня
22:05
«ЛНР» показала наслідки обстрілу Кремінної та Рубіжного
20:50
ЗСУ: У Горлівці окупанти загрожують людям звільненнями за відмову отримати паспорт РФ
16:20
У Криму по ТБ показали виступ Зеленського
15:44
Путін підтримав ідею відправити студентські будзагони на окуповані території
15:15
Горлівку повністю знеструмлено, заявили у «ДНР»
15:03
«ДНР»: Донеччанин отримав поранення під час обстрілу
12:00
Деокупація Луганської області, можливо, буде найважчою в Україні — Гайдай
10:32
«ДНР» повідомила, скільки людей постраждали від обстрілів за добу
Всі новини
21:08
У ПАРЄ обурені злочинами РФ в Україні, особливо роллю «вагнерівців»
21:04
Загострення триває: Кириленко щодо ситуації на фронті в Донецькій області
20:42
ЗСУ перевіряють інформацію про те, що білоруські військові заїхали до Кирилівки
20:08
Канада відправить Україні чотири танки Leopard 2
18:24
Байден планує свій візит до Європи до роковин вторгнення РФ до України - NBC
17:49
США вводять санкції проти російських юридичних та фізосіб, пов'язаних із ПВК «Вагнера»
17:24
У Харківській області внаслідок обстрілу загинули двоє людей
16:53
Медики 73 лікарень в окупації отримують українську зарплату — МОЗ
16:43
На Бахмутському напрямку силами НГУ знищено склад із боєприпасами окупантів
16:40
Тищенка виключили з партії «Слуга народу»
16:24
Окупанти в Маріуполі перестали платити пенсії людям без паспорта РФ
15:52
Через масовану атаку дронами та ракетами загинули 11 осіб
15:46
У ході ракетної атаки окупантів загинув співробітник «Укренерго»
15:44
Армія РФ вдарила ракетою по будівлі сільради на Херсонщині, є загиблий
15:17
Артобстріл Очеретиного: Двоє людей загинули, одну поранено
Всі новини
ВІДЕО
У Росії закінчуються ракети, каже українська розвідка. Чи буде менше обстрілів? ► У Росії закінчуються ракети, каже українська розвідка. Чи буде менше обстрілів? ►
25 січня, 23:24
Часів Яр після обстрілу. Як виживають місцеві жителі ► Часів Яр після обстрілу. Як виживають місцеві жителі ►
24 січня, 22:59
Армія РФ обстріляла Костянтинівку, поранила чотирьох мирних жителів. Фото: Павло Кириленко Війська РФ обстріляли Костянтинівку, поранили чотирьох мирних жителів
24 січня, 12:57

«Новини Донбасу» © 2023, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама