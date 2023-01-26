У ПАРЄ обурені злочинами РФ в Україні, особливо роллю «вагнерівців»

Парламентська асамблея Ради Європи обурена звірствами та злочинами, скоєними в Україні російськими військовими, особливо найманцями приватної військової компанії «Вагнера». Про це йдеться у резолюції, прийнятій ПАРЄ 26 січня.



«Асамблея обурена численними повідомленнями про звірства, грубі порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права, вчинені російськими військами або пов'язаними з ними озброєними групами, і особливо жахливою роллю "Групи Вагнера" під час бойових дій або на тимчасово окупованих ними територіях під час війни», – йдеться у документі.

У ПАРЄ зазначили, що деякі з цих злочинів можуть навіть кваліфікуватися як злочини проти людяності, як частина широкомасштабного або систематичного нападу на громадянське населення в Україні.



ПАРЄ закликала міжнародне співтовариство «послати чіткий сигнал про те, що винні у військових злочинах та злочинах проти людяності будуть притягнуті до відповідальності і що безкарність за такі злочини є неприйнятною».



«Це однаково стосується як рядових виконавців, так і тих, хто несе відповідальність за злочини на рівні командування», – йдеться у резолюції.



Водночас ПАРЄ закликала українську владу приділити особливу увагу активізації відповідних процедур «для збору інформації та безпечного повернення примусово переміщених українських дітей із РФ та окупованих територій».



На даний момент українські правоохоронці зареєстрували понад 62,2 тисячі злочинів агресії та військових злочинів.