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В ПАСЕ возмущены преступлениями РФ в Украине, особенно ролью «вагнеровцев»

26 января 2023, 20:52

В ПАСЕ возмущены преступлениями РФ в Украине, особенно ролью «вагнеровцев»

Парламентская ассамблея Совета Европы возмущена зверствами и преступлениями, совершенными в Украине российскими военными, особенно наемниками так называемой «Группы Вагнера». Об этом говорится в резолюции, принятой ПАСЕ 26 января.  

«Ассамблея возмущена многочисленными сообщениями о зверствах, грубых нарушениях прав человека и международного гуманитарного права, совершенных российскими войсками или связанными с ними вооруженными группами, и особенно ужасающей ролью "Группы Вагнера" во время боевых действий или на временно оккупированных ими территориях в ходе войны», – говорится в документе.

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В ПАСЕ отметили, что некоторые из этих преступлений могут даже квалифицироваться как преступления против человечности, являясь частью широкомасштабного или систематического нападения на гражданское население в Украине.

ПАСЕ призвала международное сообщество «послать четкий сигнал о том, что виновные в военных преступлениях и преступлениях против человечности будут привлечены к ответственности и что безнаказанность за такие преступления неприемлема».

«Это в равной степени касается как рядовых исполнителей, так и тех, кто несет ответственность за преступления на уровне командования», – говорится в резолюции.

В то же время ПАСЕ призвала украинские власти уделить особое внимание активизации соответствующих процедур «для сбора информации и безопасного возвращения принудительно перемещенных украинских детей из РФ и оккупированных территорий».

На данный момент украинские правоохранители зарегистрировали более 62,2 тысяч преступлений агрессии и военных преступлений.

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