Зеленський: ми не почали контрнаступ раніше, бо не було чим

Українські військові не розпочинали контрнаступ раніше, оскільки Україна для цього не мала великого обсягу необхідного озброєння та техніки. Про це заявив президент Володимир Зеленський на прес-конференції з прем'єркою Данії в неділю, повідомляє «Інтерфакс-Україна».



«Наші військові не розпочинали контрнаступ [раніше середини 2023 року], бо не було чим. Тому що ми мали дефіцит танків. Можуть загинути тисячі людей. Ви пройдете один, два, три, п'ять кілометрів, але ви втратите тисячі людей. Ви не досягнете тієї мети, яка єдина, яка нам усім потрібна. Це деокупація, повна деокупація усієї нашої території. Ось і все, ми чекали, поки у нас будуть потужності», - заявив Зеленський



За цей час, як наголосив президент, російські військові споруджували укріплення, копали окопи.



Водночас, за словами Зеленського, «контрастування України — це дуже складний процес, але ми, не втрачаючи нашої мотивації, йдемо вперед», — заявив глава держави.



Він також зазначив, що не може сьогодні критикувати західних партнерів за те, що вони не передавали необхідного більшого комплексу необхідного озброєння раніше, адже Україна все ж таки отримала від них підтримку.