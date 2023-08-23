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Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 22 серпня

23 серпня 2023, 00:04

Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 22 серпня

Права людини

 На окупованій території угруповання «ДНР» ув'язнило на 20 років ще одного українського військовослужбовця. Так званий «суд ДНР» звинуватив бійця підрозділу «Азов» Вадима Гуменюка у вбивстві мирного жителя Маріуполя у березні 2022 року.

Так званий «суд» угруповання «ДНР» засудив полоненого українського військового В'ячеслава Симбірського до 22 років колонії суворого режиму за звинуваченням у «вбивстві мирного мешканця».

Суспільство

 Сергія Суровікіна звільнено з посади командувача Повітряно-космічними силами РФ. За інформацією журналістки Ксенії Собчак, Суровікін був звільнений закритим указом 18 серпня. Він командував російськими військами на війні в Україні з 8 жовтня 2022 по 11 січня 2023-го. З особистістю Суровікіна пов'язують завдання ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України восени та взимку. За даними розвідки США, Суровікін знав про підготовку повстання «вагнерівців».

Російська влада очікує , що до шкіл окупованого Маріуполя 1 вересня підуть 14 тисяч дітей, з них 11,5 тисяч — це українські діти, які досі залишаються в місті.

Бойові дії

 На тимчасово захоплених територіях окупанти розміщують військових у приміщеннях діючих навчальних закладів, прикриваючись дітьми, повідомляє Центр національного спротиву.

В результаті атак 19 серпня на російські аеродроми «Сільці» і «Шайківка» було повністю знищено два стратегічних бомбардувальників Ту-22М3, ще два літаки пошкоджено.

Українські військові увійшли до села Роботине Запорізької області та організували евакуацію мирних жителів.

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