Донецк, Луганск и не только: Главные события 22 августа

Права человека



На оккупированной территории группировка «ДНР» заключила в тюрьму на 20 лет еще одного украинского военнослужащего. Так называемый «суд ДНР» обвинил бойца подразделения «Азов» Вадима Гуменюка в убийстве мирного жителя Мариуполя в марте 2022 года.



Так называемый «суд» группировки «ДНР» приговорил пленного украинского военного Вячеслава Симбирского к 22 годам колонии строгого режима по обвинению в «убийстве мирного жителя».



Общество



Сергей Суровикин освобожден от должности командующего Воздушно-космическими силами РФ. По информации журналистки Ксении Собчак, Суровикин был уволен закрытым указом 18 августа. Он командовал российскими войсками на войне в Украине с 8 октября 2022 года по 11 января 2023-го. С личностью Суровикина связывают нанесение ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины осенью и зимой. По данным разведки США, Суровикин знал о готовящемся восстании «вагнеровцев».



Российские власти ожидают, что в школы оккупированного Мариуполя 1 сентября пойдут 14 тысяч детей, из них 11,5 тысяч — это украинские дети, которые до сих пор остаются в городе.



Боевые действия



На временно захваченных территориях оккупанты размещают военных в помещениях действующих учебных заведений, прикрываясь детьми, сообщает Центр национального сопротивления.



В результате атак 19 августа на российские аэродромы «Сольцы» и «Шайковка» были полностью уничтожены два стратегических бомбардировщика Ту-22М3, еще два самолета повреждены.



Украинские военные вошли в село Работино Запорожской области и организовали эвакуацию мирных жителей.

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