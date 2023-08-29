В Україні спростили отримання громадянства іноземцям, які воюють у лавах ЗСУ

Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку формування квоти імміграції. Так, іноземцям, які служать у Силах оборони України, буде простіше отримати громадянство України. Про це повідомив представник уряду у Верховній раді Тарас Мельничук.

«Розширено коло іноземців та осіб без громадянства, які мають право на отримання дозволу на імміграцію в Україну, особами, які прослужили у Державній спеціальній службі транспорту України та Національної гвардії України три роки і більше», — написав він.

Крім того, спростили отримання громадянства України особами, які служили у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту України та Національної гвардії України (незалежно від строку військової служби) та були визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби за станом здоров'я за наслідками захворювань, поранень (Травм, контузій, каліцтв), отриманих при виконанні обов'язків військової служби.

Також віднесено до повноважень Міноборони та Нацгвардії подання пропозицій до Державної міграційної служби України щодо встановлення квоти імміграції для вищезгаданих категорій осіб.

Уточнено перелік документів, що подаються до Державної міграційної служби для отримання дозволу на імміграцію в Україну.

Нагадаємо, російська влада використовує труднощі українців для примусової паспортизації.