В Украине упросили получения гражданства иностранцам, воюющих в рядах ВСУ

Кабинет министров Украины внес изменения в порядок формирования квоты иммиграции. Так, иностранцам, которые служат в Силах обороны Украины, будет проще получить гражданство Украины. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

«Расширен круг иностранцев и лиц без гражданства, имеющих право на получение разрешения на иммиграцию в Украину, лицами, прослужившими в Государственной специальной службе транспорта Украины и Национальной гвардии Украины три года и более», — написал он.

Кроме того, упростили получение гражданства Украины лицами, служившими в Вооруженных Силах Украины, Государственной специальной службе транспорта Украины и Национальной гвардии Украины (независимо от срока военной службы) и были признаны военно-врачебными комиссиями непригодными к военной службе по состоянию здоровья по результатам заболеваний, ранений (травм, контузий, увечий), полученных при исполнении обязанностей военной службы.

Также отнесены к полномочиям Минобороны и Нацгвардии представление предложений в Государственную миграционную службу Украины по установлению квоты иммиграции для вышеупомянутых категорий лиц.

Уточнен перечень документов, подаваемых в Государственную миграционную службу для получения разрешения на иммиграцию в Украину.

Напомним, российские власти используют трудности украинцев для принудительной паспортизации.