Ракетна атака на Київ: від падіння уламків загинуло двоє людей, ще двоє — отримали поранення

Наслідки рактеної атаки у Києві. Фото: МВС

Російські військовослужбовці вночі 30 серпня здійснили ракетну атаку по Києву. Внаслідок падіння уламків загинули двоє людей. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

У МВС уточнили, що у Дарницькому районі столиці виникла пожежа на даху супермаркету. Вогонь загасили на площі 50 кв.



У Шевченківському районі уламки впали на територію одного з підприємств із подальшим горінням. Пожежу ліквідовано. По іншому виклику стався спалах на відкритій місцевості на площі 10 квадратних метрів. За іншими двома адресами, уламки влучили нежитлові забудови.



У Шевченківському районі загинули двоє чоловіків — працівники підприємства, 1987 та 1997 років народження. Ще три людини отримали поранення.



Також внаслідок падіння уламків у Фастівському та Бучанському районах Київської області виникли пожежі та руйнування житлових будинків.



Атака на Київ була комбінованою, зазначили у міській військовій адміністрації. Спочатку Росія випустила дрони Shahed, потім ракети. Загалом силами та засобами протиповітряної оборони було знищено понад 20 цілей.

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