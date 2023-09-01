На Донеччині окупанти зруйнували майже 160 навчальних закладів

З моменту повномасштабного вторгнення російська армія зруйнувала на Донеччині 158 навчальних закладів. Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко.



«За півтора роки росіяни зруйнували 158 навчальних закладів в області, пошкодили ще 609, проте, незважаючи ні на що, сьогодні понад 92 тисячі школярів підуть до 275 шкіл Донеччини», — йдеться у повідомленні.



Як уточнили в прес-службі облдержадміністрації «Новини Донбасу», йдеться про онлайн-освіту. На території Донецької області жодна зі шкіл не відкрилася – усі працюють в онлайн-форматі.

На окупованій території Донецької області у деяких школах батьків примушують в обов'язковому порядку переводити дітей на очне навчання, а в інших навпаки керівництво школи наполягає на дистанційному.



Частина шкіл у захопленій РФ частині Луганської області навчатиметься у очно-заочному форматі. До того ж, святкові лінійки в цих районах не проводилися.