В результате ракетного обстрела центрального рынка в Константиновке погибли 16 человек, среди них — ребенок

Россияне ударили по Константиновке, много погибших и раненых. Фото: соцсети

Российские оккупанты обстреляли Центральный рынок в Константиновке Донецкой области сегодня днем, 6 сентября. По меньшей мере 16 человек погибли. Президент Украины Владимир Зеленский показал видео с места трагедии.

«В настоящее время артиллерия российских террористов убила 16 человек в городе Константиновке, Донецкая область. Обычный рынок. Магазины. Аптека. Ничем не провинившиеся люди. Много раненых. К сожалению, количество погибших и пострадавших может еще возрасти», — написал он.

Премьер-министр Денис Шмыгаль прокомментировал ракетный удар, отметив, что около 20 людей получили травмы.

«В результате обстрела рынка уже известно о 16 погибших, из них 1 ребенок. По меньшей мере, 20 человек ранены. Мои искренние соболезнования семьям и близким. Все службы работают. Пожар локализован. Помогаем пострадавшим. Спасибо спасателям, полицейским и медикам, работающим на месте», — написал он.

Напомним, российские военнослужащие в течение 5 сентября активно били по Донецкой области. Под атаку попали населенные пункты на Волновахском направлении.