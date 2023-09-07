«ДНР» ув'язнила до колонії українського військового на довічний термін

Угруповання «ДНР» винесло незаконний «судовий вирок» полоненому українському військовослужбовцю.



Олега Лук'яненка звинуватили у застосуванні у збройному конфлікті заборонених коштів та методів та вбивстві. Нібито у березні 2022 року на бойовому чергуванні у квартирах житлового будинку на вулиці Азовстальській у Маріуполі вбив трьох місцевих мешканців. Одного чоловіка він нібито вбив через те, що вирішив, що мирний житель підтримує дії російської армії. Ще двох мирних мешканців беззбройних чоловіка та жінку — нібито за наказом військовослужбовця із позивним «Марат».



«Під час слідства Лук'яненко повністю визнав провину у скоєнні злочинів. Його причетність до скоєння злочину підтверджується свідченнями свідків, висновками експертів та іншими матеріалами кримінальної справи», — стверджують в окупаційних силових структурах «ДНР».



Лук'яненка позбавили волі на довічний термін із відбуванням у виправній колонії особливого режиму.

Раніше так званий «верховний суд» угруповання «ДНР» засудив полоненого військовослужбовця ЗСУ Максима Овчаренка до 22 років ув'язнення із відбуванням у колонії суворого режиму.