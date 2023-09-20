«ДНР»: Одна людина загинула та п'ятеро поранено від обстрілів за добу

Один цивільний загинув на окупованій Росією території Донецької області внаслідок обстрілу минулої доби. Про це повідомляє «СЦКК ДНР».



Наголошується, що загинув чоловік у Київському районі Донецька.



Поранення різного ступеня тяжкості отримали п'ятеро людей у Петрівському та Київському районах Донецька, Старомихайлівці.



Також наголошується, що пошкоджено 17 житлових будинків у Київському, Кіровському, Куйбишевському та Петрівському районах Донецька, Оленівці, а також два об'єкти цивільної інфраструктури.