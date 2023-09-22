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З'явилося відео моменту удару по штабу Чорноморського флоту РФ

22 вересня 2023, 20:52

З'явилося відео моменту удару по штабу Чорноморського флоту РФ

Штаб Чорноморського флоту РФ після ракетної атаки Фото: соцмережі Штаб Чорноморського флоту РФ після ракетної атаки Фото: соцмережі

У мережі з'явилося відео ракетного удару по штабу Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі.

 З запису стає зрозумілим, що ударів по будівлі було кілька. У момент зйомки штаб вже димиться, потім прилітає ще одна ракета.

Сьогодні вдень Збройні сили України завдали ракетного удару по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі. Командувач Повітряних сил Микола Олещук подякував українським пілотам за результативну атаку.

Міноборони Росії заявило, що їх ППО вдалося збити п'ять ракет. Скільки ракет потрапило до будівлі штабу ЧФ, там не уточнили. Також російське відомство повідомило, що один військовослужбовець зник безвісти.

Постраждалих серед мирних жителів немає, повідомила окупаційна влада Севастополя.

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