У Чорне море на бойове чергування ворог вивів надводний ракетоносій залпом до восьми ракет типу «Калібр». Про це повідомила пресс-служба Сил оборони півдня України.



«У Чорне море на бойове чергування ворогом виведено надводний ракетоносій – малий ракетний корабель проекту „Буян-М“. Його спорядження – до восьми ракет типу „Калібр“», – йдеться у повідомленні.



Зазначається, що рівень ракетної загрози підвищено.



Сили оборони закликають бути уважними до сигналів повітряних тривог та оперативно переходити до укриття.