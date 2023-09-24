Россия вывела в Черное море малый ракетоноситель, залп — до восьми «Калибров»

В Черное море на боевое дежурство враг вывел надводный ракетоноситель залпом до восьми ракет типа «Калибр». Об этом сообщила пресс-служба Сил обороны юга Украины.



«В Черное море на боевое дежурство врагом выведен надводный ракетоноситель — малый ракетный корабль проекта „Буян-М“. Его снаряжение — до восьми ракет типа „Калибр“», — говорится в сообщении.



Отмечается, что уровень ракетной угрозы повышен.



Силы обороны призывают быть внимательными к сигналам воздушных тревог и оперативно переходить в укрытие.