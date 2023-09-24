Колабораціоніста з Маріуполя засудили до восьми років ув'язнення

Жовтневий районний суд міста Дніпра визнав донеччанина Дмитра Адамова винним у колабораціонізмі. Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 6 вересня.



Згідно з матеріалами справи, не пізніше 26 травня 2022 року, будучи в окупованому Маріуполі, Адамов вступив на посаду заступника так званого «голови адміністрації Жовтневого району Маріуполя ДНР». Псевдочиновник налагодив взаємодію зі ЗМІ, використовуючи їх для висвітлення діяльності окупаційної адміністрації, пропагандистських акцій та формування думки серед населення та світової спільноти щодо законності та легітимності нової влади.



В одному з телеграм-каналів інформували про збори та зустрічі з жителями міста у травні–червні минулого року, на яких керував обвинувачений як заступник голови окупаційної адміністрації району.



«Обвинуваченого на фото з публікацій упізнав свідок, який пояснив, що знайомий з Адамовим з 2021 року, вони часто зустрічалися з робочих питань, оскільки обвинувачений працював начальником управління з гуманітарних питань Сартанської селищної ради. Адамов завжди був активний, налаштований проукраїнськи, брав участь у святкуванні національних свят. Його можна охарактеризувати як грамотного керівника, який спілкувався українською мовою та ознак того, що він може бути зрадником, свідок не помітив. Але тепер в інтернеті свідок знає, що Адамов перебуває на тимчасово окупованій території та обійняв посаду заступника голови „Жовтневої адміністрації“», — йдеться у повідомленні.



Також свідку відомо, що обвинувачений після окупації виїжджав на підконтрольну територію України, але згодом повернувся.



З фото- та відеоматеріалів в інтернеті встановлено, що Адамов виступає на різноманітних заходах, дає інтерв'ю, називаючи себе заступником голови адміністрації Жовтневого району окупованого Маріуполя. Суд вважає, що це беззастережне свідчення невимушеності її поведінки, відсутності будь-якого примусу та повної добровільності його дій.



Обставини, які пом'якшують або обтяжують покарання, відсутні.



Чоловіка засудили до 8 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Також йому на 15 років заборонено обіймати посади, пов'язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та в усіх державних органах, установах та організаціях.



У червні минулого року радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив , що Адамов організував бізнес із поховання загиблих місцевих жителів. За еквівалент 20 тисяч гривень людям пропонують — пошук загиблих у стихійному морзі просто неба або під завалами, приміщення тіла в труну і закопування його в землю.