Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Коллаборациониста из Мариуполя приговорили к восьми годам тюрьмы

24 сентября 2023, 22:36

Коллаборациониста из Мариуполя приговорили к восьми годам тюрьмы

Жовтневый районный суд города Днепра признал жителя Донецкой области Дмитрия Адамова виновным в коллаборационизме. Об этом сообщает «Судебный репортер» со ссылкой на приговор от 6 сентября.

Согласно материалам дела, не позднее 26 мая 2022 года, будучи в оккупированном Мариуполе, Адамов вступил в должность заместителя так называемого «главы администрации Жовтневого района Мариуполя ДНР». Псевдочиновник наладил взаимодействие со СМИ, используя их для освещения деятельности оккупационной администрации, пропагандистских акций и формирования мнения среди населения и мирового сообщества о законности и легитимности новой власти.

В одном из телеграмм-каналов информировали о собраниях и встречах с жителями города в мае–июне прошлого года, на которых руководил обвиняемый как заместитель председателя оккупационной администрации района.

«Обвиняемого на фото из публикаций узнал свидетель, объяснивший, что знакомый с Адамовым с 2021 года, они часто встречались по рабочим вопросам, поскольку обвиняемый работал начальником управления по гуманитарным вопросам Сартанского поселкового совета. Адамов всегда был активен, настроен проукраински, участвовал в праздновании национальных праздников. Его можно охарактеризовать как грамотного руководителя, который общался на украинском языке и признаков того, что он может быть предателем, свидетель не заметил. Но теперь в интернете свидетель знает, что Адамов находится на временно оккупированной территории и занял должность заместителя председателя „Жовтневой администрации“», — говорится в сообщении.

Также свидетелю известно, что обвиняемый после оккупации выезжал на подконтрольную территорию Украины, но затем вернулся.

Из фото- и видеоматериалов в интернете установлено, что Адамов выступает на разного рода мероприятиях, дает интервью, называя себя замглавы администрации Жовтневого района оккупированного Мариуполя. Суд считает, что это безоговорочное свидетельство непринужденности его поведения, отсутствия какого-либо принуждения и полной добровольности его действий.

Обстоятельства, смягчающие или отягчающие наказание, отсутствуют.

Мужчину приговорили к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Также ему на 15 лет запрещено занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно хозяйственными функциями в органах государственной власти, органах местного самоуправления и во всех государственных органах, учреждениях и организациях.

В июне прошлого года советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что Адамов организовал бизнес по захоронению погибших местных жителей. За эквивалент 20 тысяч гривен людям предлагают — поиск погибших в стихийном морге под открытым небом или под завалами, помещение тела в гроб и закапывание его в землю.

ТЕГИ

Места
Сартана Мариуполь
Прочее
коллаборационизм

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:10
Донецк, Луганск и не только: Главные события 24 сентября
22:36
Коллаборациониста из Мариуполя приговорили к восьми годам тюрьмы
19:30
В Джанкое подорвали автомобиль российского оккупанта — СМИ
17:12
В оккупированном Токмаке работой ПВО травмированы гражданские — мэр Мелитополя
15:21
«ДНР» ввела военную цензуру и обновила комендантский час
14:26
Леонид Пасечник «переизбрали» главой «ЛНР»
13:33
«ДНР»: в результате обстрела Донецка пострадало два района: есть жертвы и разрушения
13:28
«Правительство ДНР» ушло в отставку
10:59
Россияне нанесли авиаудар по Угледару — ОВА
10:42
Барабаш: в Авдеевке до сих пор остаются 1646 человек
23:30
Донецк, Луганск и не только: Главные события 23 сентября
22:24
Пушилина «переизбрали» главой «ДНР»
21:55
В Донецке упала ракета, ранены две женщины
00:16
Донецк, Луганск и не только: Главные события 22 сентября
21:45
«ДНР» хочет достроить метро в Донецке, «процветание» в оккупации ►
20:52
Появилось видео момента удара по штабу Черноморского флота РФ
15:45
Олещук поблагодарил украинских пилотов за атаку по Севастополю и Мелитополе
15:15
РФ создает новые пыточные на захваченной части Луганской области — ЦНС
15:07
Минобороны РФ заявило об уничтожении пяти ракет в Крыму
14:30
В Мариуполе оккупанты уничтожили 180 тысяч книг и четыре библиотеки — горсовет
все новости
23:10
Донецк, Луганск и не только: Главные события 24 сентября
22:36
Коллаборациониста из Мариуполя приговорили к восьми годам тюрьмы
21:40
Россия вывела в Черное море малый ракетоноситель, залп — до восьми «Калибров»
20:40
Волонтеры восстанавливают дома в освобожденном Богородичном
19:30
В Джанкое подорвали автомобиль российского оккупанта — СМИ
19:02
Россияне сбросили на Херсон 2 авиабомбы, травмированы шесть человек
18:11
Взрыв в Курсе в день города. Дроны атаковали два объекта
17:12
В оккупированном Токмаке работой ПВО травмированы гражданские — мэр Мелитополя
16:59
В Московской и Калужской областях РФ диверсанты устроил «хлопок» — ГУР
16:15
Сырский обнародовал, как военные 80-й бригады ДШВ освобождали Клещеевку
15:58
Удар по Кременчугу: значительно возросло количество пострадавших
15:21
«ДНР» ввела военную цензуру и обновила комендантский час
14:57
Войска РФ обстреляли Херсон: шесть пострадавших и много разрушений
14:26
Леонид Пасечник «переизбрали» главой «ЛНР»
13:33
«ДНР»: в результате обстрела Донецка пострадало два района: есть жертвы и разрушения
13:28
«Правительство ДНР» ушло в отставку
13:19
Оккупанты атаковали Херсонскую область: погибли два человека, еще трое ранены
12:57
В Турцию зашло второе судно с украинским зерном
11:59
Армия РФ решила проверить оборону вблизи Белогоровки, оказалось безуспешно — Евлаш
10:59
Россияне нанесли авиаудар по Угледару — ОВА
все новости
ВИДЕО
«Новые русские». Как Путин раздал приближенным имущество западных бизнесменов ► «Новые русские». Как Путин раздал приближенным имущество западных бизнесменов ►
23 сентября, 18:50
«ДНР» хочет достроить метро в Донецке, «процветание» в оккупации ► «ДНР» хочет достроить метро в Донецке, «процветание» в оккупации ►
22 сентября, 21:45
Штаб Черноморского флота РФ после ракетной атаки. Фото: соцсети Появилось видео момента удара по штабу Черноморского флота РФ
22 сентября, 20:52
Штаб Черноморского флота в Севастополе Фото: соцсети По штабу Черноморского флота РФ в Севастополе нанесли ракетный удар
22 сентября, 13:30
Российский пленный Алексей Третьяков. Фото: «Новости Донбасса» Экс-мэр российского города попал в плен ВСУ под Клещиевкой
22 сентября, 10:54
Российские войска обстреляли Курахово Войска РФ атаковали Курахово Донецкой области: попали в дома — 16 раненых
22 сентября, 08:50
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама