Коллаборациониста из Мариуполя приговорили к восьми годам тюрьмы

Жовтневый районный суд города Днепра признал жителя Донецкой области Дмитрия Адамова виновным в коллаборационизме. Об этом сообщает «Судебный репортер» со ссылкой на приговор от 6 сентября.



Согласно материалам дела, не позднее 26 мая 2022 года, будучи в оккупированном Мариуполе, Адамов вступил в должность заместителя так называемого «главы администрации Жовтневого района Мариуполя ДНР». Псевдочиновник наладил взаимодействие со СМИ, используя их для освещения деятельности оккупационной администрации, пропагандистских акций и формирования мнения среди населения и мирового сообщества о законности и легитимности новой власти.



В одном из телеграмм-каналов информировали о собраниях и встречах с жителями города в мае–июне прошлого года, на которых руководил обвиняемый как заместитель председателя оккупационной администрации района.



«Обвиняемого на фото из публикаций узнал свидетель, объяснивший, что знакомый с Адамовым с 2021 года, они часто встречались по рабочим вопросам, поскольку обвиняемый работал начальником управления по гуманитарным вопросам Сартанского поселкового совета. Адамов всегда был активен, настроен проукраински, участвовал в праздновании национальных праздников. Его можно охарактеризовать как грамотного руководителя, который общался на украинском языке и признаков того, что он может быть предателем, свидетель не заметил. Но теперь в интернете свидетель знает, что Адамов находится на временно оккупированной территории и занял должность заместителя председателя „Жовтневой администрации“», — говорится в сообщении.



Также свидетелю известно, что обвиняемый после оккупации выезжал на подконтрольную территорию Украины, но затем вернулся.



Из фото- и видеоматериалов в интернете установлено, что Адамов выступает на разного рода мероприятиях, дает интервью, называя себя замглавы администрации Жовтневого района оккупированного Мариуполя. Суд считает, что это безоговорочное свидетельство непринужденности его поведения, отсутствия какого-либо принуждения и полной добровольности его действий.



Обстоятельства, смягчающие или отягчающие наказание, отсутствуют.



Мужчину приговорили к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Также ему на 15 лет запрещено занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно хозяйственными функциями в органах государственной власти, органах местного самоуправления и во всех государственных органах, учреждениях и организациях.



В июне прошлого года советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что Адамов организовал бизнес по захоронению погибших местных жителей. За эквивалент 20 тысяч гривен людям предлагают — поиск погибших в стихийном морге под открытым небом или под завалами, помещение тела в гроб и закапывание его в землю.