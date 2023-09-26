Донецьк, Луганськ і не лише: Головні події 25 вересня

Бойові дії



В окупованому РФ Сорокіно (Краснодоні) Луганської області стався вибух на складі боєприпасів у районі заводу «Юність», через що загинуло двоє людей та ще троє отримали поранення.



Збройні сили України протягом 24 вересня звільнили ще 2 км на Бахмутському напрямі та знищили десятки російських загарбників, розповів начальник прес-служби Східного угруповання військ Ілля Євлаш.



Командувач Чорноморського флоту РФ Віктор Соколов загинув внаслідок ракетного удару по штабу в Севастополі 22 вересня. Усього в результаті удару по штабу ЧФ РФ загинули 34 офіцери, ще 105 військових було поранено. Будівля не підлягає відновленню.



У ході удара дроном по аеродрому «Халіно» («Курськ-Східний») у Курській області РФ отримали поранення або загинули командир 14-го авіаполку та його заступник, група офіцерів-авіаторів, працівники аеродрому, представник військової контррозвідки ФСБ.



В угрупуванні «ДНР» заявили про загибель через обстріл чоловіка в Куйбишевському районі Донецька та поранення ще одного чоловіка в Микільському.



На території невизнаного Придністров'я знайшли уламки ракети С-300. Співголова Об'єднаної контрольної комісії Олег Біляков зазначив, що уламки ракети впали на території Придністров'я після ракетної атаки на Одеську область.

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