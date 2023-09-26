Донецк, Луганск и не только: Главные события 25 сентября

Боевые действия



В оккупированном РФ Сорокино (Краснодоне) Луганской области произошел взрыв на складе боеприпасов в районе завода «Юность», из-за чего погибло двое людей и еще трое получили ранения.



Вооруженные силы Украины в течение 24 сентября освободили еще 2 км на Бахмутском направлении и уничтожили десятки российских захватчиков, рассказал начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш.



Командующий Черноморским флотом РФ Виктор Соколов погиб в результате ракетного удара по штабу в Севастополе 22 сентября. Всего в результате удара по штабу ЧФ РФ погибли 34 офицера, еще 105 военных были ранены. Здание не подлежит восстановлению.



В ходе удара дроном по аэродрому «Халино» («Курск-Восточный») в Курской области РФ получили ранения или погибли командир 14-го авиаполка и его заместитель, группа офицеров-авиаторов, работники аэродрома, представитель военной контрразведки ФСБ.



В группировке «ДНР» заявили о гибели из-за обстрелов мужчины в Куйбышевском районе Донецка и ранении еще одного мужчины в Никольском.



На территории непризнанного Приднестровья нашли обломки ракеты С-300. Сопредседатель Объединенной контрольной комиссии Олег Беляков отметил, что обломки ракеты упали на территории Приднестровья после ракетной атаки на Одесскую область.

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