Обстріл Костянтинівки: відомо, з якої зброї РФ здійснила атаку на місто

Начальник Костянтинівської місцевої військової адміністрації Олексій Рослов розповів, з якої зброї було здійснено обстріл сьогодні вдень. Про це передає «Суспільне».



За його інформацією, російські військові обстріляли місто, ймовірно, з РСЗВ «Ураган».



Внаслідок атаки пошкоджено лінію електропередач і газопровід, зруйновано один будинок, ще 13 — пошкоджено. Рослов уточнив, що загиблих та постраждалих немає.



Нагадаємо, російські військові 26 вересня о 13:10 обстріляли Костянтинівку Донецької області.