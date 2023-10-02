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Турецька компанія Baykar Makina планує виробляти ударні дрони в Україні.

02 жовтня 2023, 12:42

Турецька компанія Baykar Makina планує виробляти ударні дрони в Україні.

Безпілотник Bayraktar Akinci. Фото: Baykar Makina Безпілотник Bayraktar Akinci. Фото: Baykar Makina

Україна може стати першою країною у світі, де турецька компанія Baykar Makina запустить виробництво найновіших безпілотників Bayraktar Akinci на своєму заводі. Про це Халюк Байрактар, генеральний директор компанії, заявив журналістам «Радіо Свобода» у кулуарах Міжнародного форуму оборонних стратегій.

Виробник популярних в українських військових безпілотників Bayraktar TB2 упевнений, що перші ударні дрони будуть зроблені в нашій країні вже 2025 року.

Планується, що в такому центрі вестимуться виробництво безпілотника Bayraktar TB2, важкого ударного БПЛА Akıncı та безпілотного винищувача Kızılelma. Халюк Байрактар підтвердив, що такі наміри у компанії справді є, і вони цілком реалізовані.

Він уточнив, що Baykar Makina отримала всі необхідні дозволи на таке виробництво. Тому компанія може повністю виробляти Bayraktar TB2, а чи не збирати його. Також у новому центрі, коли він запрацює, можна буде повністю виробляти Bayraktar Akinci.

«Україна є першою країною, яка має такий дозвіл. Тому що в оборонній співпраці потрібні державні дозволи, а ми маємо цей дозвіл», — сказав він. Втім, за його словами, питання з виробництвом Akıncı в Україні поки що остаточно не вирішене.

Bayraktar TB2 – це середньовисотний БПЛА з великою тривалістю польоту (MALE). Він здатний перебувати у повітрі до 24 години на висоті до 8,2 км. Дальність керування становить до 150 км. Bayraktar TB2 оснащений різними системами озброєння, включаючи керовані ракети класу "повітря-земля" Roketsan MAM-L та MAM-C, а також плануючі бомби MAM-L.

Виробник запевняє, що цей дрон — найдорожча і найпотужніша турецька розробка за останні 50 років. Стверджується, що безпілотник-винищувач може скинути заряд "у будь-якій точці світу" (ймовірно, тут мається на увазі високоточність апарату). Наголошується і на тому, що він працює на базі штучного інтелекту, а потужний двигун дає можливість без проблем спрямовувати його в будь-які точки загострення військових конфліктів.

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