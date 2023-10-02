Полоненим військовослужбовцям продовжать виплачувати зарплати

Президент підписав законопроект №9638 про зарплати полонених, де пропонується зберігати грошове забезпечення осіб рядового та начальницького складу служби цивільного захисту, які потрапили в полон, а також зникли безвісти за особливих обставин та можливості виплати їхнім сім'ям. Про це написав член фракції Голос Голос Ярослав Железняк.



Виплати збережуть усім, окрім тих, хто здався в полон добровільно. Раніше у Верховній Раді України схвалили вето Президента та виправила закон про поновлення е-декларування.