Азаров балотується в академіки гірничих наук із «нулем» у науковій цитованості

Колишній прем'єр-міністр України Микола Азаров, який у минулому очолював уряд Віктора Януковича та був одним із засновників «Партії регіонів», подав заявку на участь у виборах до членів Російської академії наук за напрямом «гірські науки». Про це повідомив проєкт T-invariant.



Автори проєкту проаналізували наукометричні показники кандидатів, зареєстрованих на виборах у РАН 2025 року, використовуючи базу даних eLibrary — найбільшу російську наукову електронну бібліотеку, інтегровану з Російським індексом наукового цитування (РІНЦ).



Як з’ясувалося, у Миколи Азарова повністю відсутні наукові публікації.



«Важко згадати, коли ще було таке, щоб в академіки балотувалися вчені з індексом Хірша НУЛЬ», — зазначають у T-invariant.



До 2022 року Азаров був членом-кореспондентом Національної академії наук України, але був виключений. Крім того, у міжнародній наукометричній базі Scopus інформації про нього також не виявлено.



Наприкінці 2024 року завдяки роботі СБУ 14 років ув'язнення отримала соратниця Азарова Олена Бережна, яка готувала антиукраїнські виступи для постпреда РФ при ООН.