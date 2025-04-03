Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан в економіці США

Президент США Дональд Трамп. Фото: NBC News

Президент США Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан в економіці країни. Про це йдеться у заяві Білого дому, яка була опублікована у середу, 2 квітня.

У повідомленні цитуються слова Трампа про те, що зовнішня торгівля та економічна практика викликали надзвичайну ситуацію в країні, і його указ запроваджує відповідні тарифи для зміцнення міжнародної економічної позиції Сполучених Штатів та захисту американських працівників.

«Великий і постійний щорічний дефіцит торгівлі товарами в США призвів до розпаду нашої виробничої бази, до відсутності стимулів для збільшення передових вітчизняних виробничих потужностей, підірвані критичні ланцюжки поставок, наша оборонно-промислова база виявилася залежною від іноземних ворогів», — йдеться в пояснювальний заяві.

Американський лідер підписав указ про введення мінімального 10-відсоткового тарифу на майже всі товари, що надходять до США. Крім того, він запровадив вищі мита для країн з найбільшим торговим дефіцитом у відносинах зі Сполученими Штатами.

Сам президент назвав цей крок «декларацією економічної незалежності» та заявив, що США «більше не можуть продовжувати політику односторонньої економічної капітуляції».

Тим часом CNN пояснює, що торговельний дефіцит Америки означає, що США імпортували товарів на 1,2 трильйона доларів більше, ніж експортували у 2024 році, що є рекордом. Проте економісти переважно згодні про те, що розрив торгівлі товарами не відбиває всієї історії економічної взаємодії Америки з її торговими партнерами. Наприклад, США мають надлишок послуг і минулого року Америка експортувала послуг на 1,1 трильйона доларів, що є найвищим показником за всю історію.