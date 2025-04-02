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Російський удар по Кривому Рогу: що відомо

02 квітня 2025, 19:35

Російський удар по Кривому Рогу: що відомо

Російський удар по Кривому Рогу: що відомо

Оновлено о 19.35. Кількість постраждалих у Кривому Розі внаслідок ракетного удару збільшилася до 14 осіб, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Пожежу, яка виникла через удар по Кривому Рогу, рятувальники загасили. Вибуховою хвилею в місті пошкоджено спортзал, вікна в адмінбудівлях і багатоповерхівках. Постраждалих уже 14», — написав він у Телеграм.

Оновлено о 19.15. Кількість постраждалих у Кривому Розі внаслідок ракетного удару зросла до 12 осіб, серед них дитина, 10 осіб госпіталізовано, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Серед постраждалих у Кривому Розі — 8-річний хлопчик. Дитину госпіталізували в стані середньої тяжкості. Загалом у лікарні вже десять поранених. Ще двоє отримали допомогу на місці», — написав він у Телеграмі.

Чотири людини загинули.

Оновлено о 18.30. За уточненими даними, внаслідок ворожого удару по Кривому Рогу загинуло четверо людей, постраждали — троє. Росія атакувала місто балістичною ракетою, пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури.

«Серед постраждалих — 29-річна жінка та чоловіки 35 та 41 роки», — повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Раніше повідомлялося, що внаслідок російського удару по Кривому Рогу загинули троє людей. 

«Російські окупанти вдарили по одному з підприємств Кривого Рогу... Через ворожий удар по Кривому Розі, за попередньою інформацією, загинуло троє людей. Є й поранений. Сталася пожежа. Усі деталі з'ясовуємо», — повідомив Лисак.

Подробиці уточнять.

Раніше російський БПЛА «Блискавка» вдарив по 16-поверховому будинку у Київському районі Харкова.

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