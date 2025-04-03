У Кривому Розі збільшилась кількість постраждалих після російського удару

Кількість постраждалих у Кривому Розі внаслідок ракетного обстрілу 2 квітня збільшилась. Росіяни також атакували кілька інших громад Дніпропетровської області. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак у четвер, 3 березня.
Зазначається, що внаслідок вчорашнього ракетного удару по Кривому Рогу постраждали 17 людей. З них 11 залишаються у лікарні, четверо – загинули.
Лисак також повідомив, що минулої ночі противник також атакував Дніпропетровську область безпілотниками. Підрозділи ПВК «Схід» знищили 10 ворожих цілей.
У Павлограді внаслідок атаки БПЛА вибиті вікна в адмінбудівлі та двох п'ятиповерхових будинках.
Росіяни влучили дроном по Межевській громаді Синельниківського району, пошкоджено будинки, повідомив голова ОВА.
«Серед зруйнованого житлового фонду — 9 багатоповерхівок, автомобілі та гаражі, АЗС, адмінбудівлі, пошта», — написав Лисак.
На місці розгорнули штаб допомоги, де можна отримати будівельні матеріали та подати заяву на матеріальну допомогу від міста.
Раніше повідомлялося, що ввечері 2 квітня російські окупанти вдарили по одному із підприємств Кривого Рогу. Внаслідок атаки загинули та постраждали люди.
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