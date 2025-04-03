У Кривому Розі збільшилась кількість постраждалих після російського удару

У Кривому Розі збільшилась кількість постраждалих після вчорашнього удару росіян. Фото: ДСНС

Кількість постраждалих у Кривому Розі внаслідок ракетного обстрілу 2 квітня збільшилась. Росіяни також атакували кілька інших громад Дніпропетровської області. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак у четвер, 3 березня.

Зазначається, що внаслідок вчорашнього ракетного удару по Кривому Рогу постраждали 17 людей. З них 11 залишаються у лікарні, четверо – загинули.

Лисак також повідомив, що минулої ночі противник також атакував Дніпропетровську область безпілотниками. Підрозділи ПВК «Схід» знищили 10 ворожих цілей.

У Павлограді внаслідок атаки БПЛА вибиті вікна в адмінбудівлі та двох п'ятиповерхових будинках.

Росіяни влучили дроном по Межевській громаді Синельниківського району, пошкоджено будинки, повідомив голова ОВА.

«Серед зруйнованого житлового фонду — 9 багатоповерхівок, автомобілі та гаражі, АЗС, адмінбудівлі, пошта», — написав Лисак.

На місці розгорнули штаб допомоги, де можна отримати будівельні матеріали та подати заяву на матеріальну допомогу від міста.

Раніше повідомлялося, що ввечері 2 квітня російські окупанти вдарили по одному із підприємств Кривого Рогу. Внаслідок атаки загинули та постраждали люди.