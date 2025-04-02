Льотчик Denfix знищив два «Шахеди» в нічному бою

Пілот ПС ЗСУ збиває «Шахед». Фото: кадр із відео

Повітряне командування «Захід» опублікувало відео нічного повітряного бою, в якому український льотчик Denfix знищив два ворожі дрони «Шахед».







Denfix — пілот бригади тактичної авіації Повітряних сил України, який керує фронтовим винищувачем МіГ-29. Одне з його ключових завдань — перехоплення і знищення російських крилатих ракет і ударних БпЛА.



Російські війська постійно вдосконалюють дрони й збільшують їхню кількість у нічних атаках. Для відбиття ударів залучають зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби та винищувальну авіацію.



На бойовому рахунку Denfix — понад 20 збитих крилатих ракет і безпілотників. Крім того, українські винищувачі активно виконують завдання з ударів по наземних цілях.

Нагадаємо, у ніч на 2 квітня 2025 року воїни мобільних вогневих груп 160-ї зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування «Південь» успішно знищили 10 ворожих ударних БпЛА.