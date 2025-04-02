Журналіст показав уразливість дорогого опорного пункту ЗСУ

Невдало спроєктований опорник ЗСУ. Фото: кадр із відео

Український журналіст Юрій Бутусов опублікував відео неграмотно спроєктованого опорного пункту, зведеного за десятки мільйонів гривень.







За його словами, ДОТ здіймається над місцевістю, не має маскування і захисних навісів, що робить його вразливим для ударів ворожих дронів і артилерії.



«В умовах сучасної війни цей ротний опорний пункт просто не буде зайнятий військами. Ніхто не хоче бути мішенню для ворожих дронів», - зазначив Бутусов.



Журналіст сподівається, що помилки будуть швидко виправлені, адже кошти платників податків мають використовуватися ефективно для зміцнення оборони.

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