ППО на півдні України збила 10 ворожих дронів за ніч

У ніч на 2 квітня 2025 року воїни мобільних вогневих груп 160-ї зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування «Південь» успішно знищили 10 ворожих ударних БПЛА. Серед збитих цілей - «Shahed» та безпілотники інших типів. Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.
Українські сили ППО продовжують захищати південні регіони країни, ефективно нейтралізуючи повітряні загрози з боку окупантів.
Нагадаємо, сили та засоби протиповітряної оборони України збили 41 ударний БПЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні та сході країни.
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