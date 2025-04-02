ППО на півдні України збила 10 ворожих дронів за ніч

Робота ППО на півдні. Фото: кадр із відео

У ніч на 2 квітня 2025 року воїни мобільних вогневих груп 160-ї зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування «Південь» успішно знищили 10 ворожих ударних БПЛА. Серед збитих цілей - «Shahed» та безпілотники інших типів. Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.







Українські сили ППО продовжують захищати південні регіони країни, ефективно нейтралізуючи повітряні загрози з боку окупантів.

Нагадаємо, сили та засоби протиповітряної оборони України збили 41 ударний БПЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні та сході країни.