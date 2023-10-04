П'ятеро громадян України загинули внаслідок автокатастрофи в Італії — ЗМІ

За попередніми даними, п'ятеро громадян України, одна з них дитина, числяться серед загиблих внаслідок аварії автобуса, що сталася вчора ввечері в італійському Местрі, Венето. Про це повідомляє ANSA.

Внаслідок трагедії, що сталася у Местрі, за офіційними даними загинула 21 особа, у тому числі двоє дітей, та 15 отримали поранення.

Постраждалі – люди різних національностей, у салоні перебували громадяни України, Німеччини, Франції та Хорватії. Водій був італійцем.

Посольство України у Римі підтвердило Sky News, що серед пасажирів автобуса були громадяни України.

На місце катастрофи негайно прибули автомобілі швидкої допомоги з усього району. Управління охорони здоров'я Венеції активувало протокол «великих надзвичайних ситуацій», який передбачає відкриття всіх відділень невідкладної допомоги лікарень та виклик на роботу резервного персоналу.

Новий гібридний автобус NCC, орендований для туристів із кемпінгу в Маргері, перевозив близько сорока пасажирів. Однією з версій пожежі, що швидко поширилася після падіння, є вибух газу в паливних баках автобуса.

Серед перших гіпотез щодо причин аварії, можливо, погане самопочуття водія. У найближчі кілька годин зображення з камер спостереження, спрямованих на естакаду, будуть проаналізовані, щоб краще зрозуміти динаміку падіння.

«За першими даними, слідів гальмування немає», — сказав начальник муніципальної поліції Венеції Марко Агостіні, який приїхав на місце події.

Прокуратура Венеції порушила кримінальну справу за фактом аварії.