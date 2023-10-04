Росія втратила п'ять винищувачів Су-35

Наприкінці минулого місяця, 28 вересня 2023 року, російські сили ППО, швидше за все, збили один із своїх багатоцільових бойових літаків Су-35С ФЛАНКЕР М над Токмаком, приблизно за 20 км від нинішньої лінії фронту. Про це йдеться у звіті британської розвідки.
Хоча з початку вторгнення Росія втратила близько 90 літаків, це, ймовірно, лише п'ята втрата Су-35С, найсучаснішого російського бойового літака на озброєнні.
Розташування актуальне, оскільки Токмак - це сильно укріплене місто, в якому часто розміщується російський штаб, який командує однією з найзапекліших ділянок лінії фронту.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 04 October 2023.- Ministry of Defence (@DefenceHQ) October 4, 2023
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Ці штаби зазвичай будуть захищені спеціальними системами ППО малої та середньої дальності. Вони майже напевно перебувають у дуже високій готовності, оскільки Україна продовжує завдавати ефективних глибоких ударів по таких об'єктах.
Нагадаємо, російська ППО, ймовірно, збила свій літак Су-35 в районі захопленого РФ міста Токмак у Запорізькій області.