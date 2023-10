Росія втратила п'ять винищувачів Су-35

Наприкінці минулого місяця, 28 вересня 2023 року, російські сили ППО, швидше за все, збили один із своїх багатоцільових бойових літаків Су-35С ФЛАНКЕР М над Токмаком, приблизно за 20 км від нинішньої лінії фронту. Про це йдеться у звіті британської розвідки.



Хоча з початку вторгнення Росія втратила близько 90 літаків, це, ймовірно, лише п'ята втрата Су-35С, найсучаснішого російського бойового літака на озброєнні.



Розташування актуальне, оскільки Токмак - це сильно укріплене місто, в якому часто розміщується російський штаб, який командує однією з найзапекліших ділянок лінії фронту.

