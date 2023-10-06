Майже два роки без води: як виживають жителі Торецька поблизу фронту ►

Торецьк — прифронтове місто на території Донеччини, майже кожного дня російські окупаційні війська обстрілюють мирних жителів. Люди живуть у катастрофічних умовах без води та потребують допомоги. Про це йдеться в сюжені «Новин Донбасу».



Вже майже два роки у місті відсутнє водопостачання. Через інтенсивні обстріли подача води зупинилася з березня 2022 року.



Єлизавета — мешканка Торецька, вона каже, що російські війська не дають режиму тиші, щоб відремонтувати водопровід. Через те, що поблизу населеного пункту немає великих запасів артезіанської води, буріння свердловин не вирішує проблему місцевих жителів.



«Технічну ми купуємо. По гривні. Один літр — гривня. А коли дощ, ми раді, ми стираємо, миємо голову, це якби ви знали тільки. Здебільшого тут мешкають шахтарі, які сплачували податки, я працювала у банку. Я все життя сплачувала податки на нашу Україну. Я тішуся, коли в Україні щось будується, я завжди раділа, і зараз тішуся. І ніхто не хоче до тієї Росії. Якби ми хотіли — давно поїхали б. Про що мова, хлопці, яка Росія?!» — розповідає Єлизавета.



Волонтери привозять у місто питну воду двічі на тиждень. Для того, щоб кожен отримав воду, і ніхто не був обділений серед місцевих жителів, розроблений графік, хто і коли приходить.



Зокрема, цього року багато жителів прифронтових міст скаржаться на нашестя мишей. Таку ж проблему озвучували і в Часовому Яру, про неї розповідали мешканці Слов’янська, а тепер і Торецька. Як розповідає Анна, раніше вони теж були, але не така навала.



Людям у Торецьку доводиться готувати отруту для гризунів, як і корм для тварин. У магазини привозять і купити її у місті можна, але тут залишаються переважно пенсіонери, грошей на все не вистачає, левову частку віддають за ліки. Тим більше, що війна принесла постійний стрес і загострення хронічних захворювань.

За материалами : "Новости Донбасса "